26° Torneo “Città di Sanremo”, lunedì al via gli ottavi di finale

Sanremo. Prosegue il Torneo “Città di Sanremo” – Trofeo Az. Agr. Serena Minieri sul campo del Morgana a Sanremo. Dopo due settimane di partite ad altissimo livello, ieri sera si sono svolte le prime partite dei play off ad eliminazione diretta tra le quarte e le quinte classificate dei quattro gironi per determinare chi andrà ad affrontare altre 12 formazioni negli ottavi di finale che inizieranno lunedì.

Rispetto all’anno scorso il livello delle squadre e del gioco si è alzato molto, rendendo davvero difficile pronosticare chi potrebbe vincere l’ambito trofeo, basti pensare che solo una squadra (Raptors FC di Cuneo, in cui militano alcuni giocatori di calcio a 5 di C1 Piemontese ) ha terminato i gironi a punteggio pieno e le teste di serie formate dalle prime 4 squadre dell’anno scorso hanno avuto più di una difficoltà a passare il turno.

Purtroppo nella giornata di ieri pomeriggio è arrivata la notizia che la squadra francese Raja non avrebbe presenziato alla partita in quanto un suo componente a seguito di un grave incidente ha perso la vita. Tutta la dirigenza e amici si stringono alla famiglia. A tal proposito la dirigenza della Sanremo Calcio presieduta da Antonio Piccirill ha donato 500€ alla famiglia del caro ragazzo defunto.

Proseguono così il cammino Diano Marina FC ( con in formazione Denis Memethaj, ex Savona e altri ragazzi molto promettenti) e FC Divin Odino, formazione di ragazzi juniores che hanno battuto Tecnocasa per 5 a 4. Domenica i playoff proseguiranno con la sfida, alle 21, Riviera24.it – Ayssa e a seguire Riva Carni – Bar la rotonda.

Di seguito il programma dei playoff e degli ottavi di finale: