Wimbledon, tra le teste di serie anche Jannik Sinner

Bordighera. Tra le teste di serie di Wimbledon appare anche Jannik Sinner.

Il tennista che si allena a Bordighera tornerà in campo dal 28 giugno per il singolare maschile del Wimbledon, in scena sui campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Nuova avventura per il giovane tennista testa di serie n. 20 nel tabellone maschile, che si cimenterà per la prima volta nel terzo torneo del Grande Slam, l’unico ad essere giocato sull’erba.