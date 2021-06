Wimbledon, l’armese Fognini affronta Đere

Taggia. Laslo Đere è il secondo avversario di Fabio Fognini al Torneo di Wimbledon.

L’armese, dopo aver battuto Albert Ramos-Viñolas, oggi torna in campo per affrontare al secondo turno del torneo in scena sui campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club il tennista serbo di origini ungheresi.

L’incontro sull’erba è valido per il singolare maschile del terzo torneo del Grande Slam.