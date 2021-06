Wimbledon, l’armese Fabio Fognini tra le teste di serie

Taggia. Tra le teste di serie di Wimbledon, terzo torneo del Grande Slam, c’è anche l’armese Fabio Fognini.

Il tennista di Arma di Taggia, dopo aver preso parte al torneo del Queen’s, tornerà in campo per una nuova sfida: il Torneo di Wimbledon, in scena sui campi dell‘All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Il sorteggio dei tabelloni principali, che prenderanno il via lunedì 28 giugno, sarà venerdì 25 giugno alle 11, mentre sono già in corso le qualificazioni. Una nuova sfida sull’erba attende perciò Fabio Fognini, n° 31 del ranking Atp.