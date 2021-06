Wimbledon, Jannik Sinner cede a Márton Fucsovics

Bordighera. Esordio negativo per Jannik Sinner a Wimbledon. Ieri ha perso contro Márton Fucsovics al primo turno del singolare maschile del torneo in scena sui campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Il tennista che si allena a Bordighera dopo una lunga e combattuta partita di oltre 3 ore alla fine cede all’ungherese, n° 48 del ranking Atp, in quattro set per 7-5 3-6 5-7 3-6.

Finisce così l’avventura del giovane tennista n° 23 del ranking Atp al terzo torneo del Grande Slam, l’unico ad essere giocato sull’erba.