Wimbledon, debutto positivo per Gianluca Mager: il sanremese batte Juan Ignacio Londero

Sanremo. Debutto positivo per Gianluca Mager al Torneo di Wimbledon, il più antico evento nello sport del tennis. Il sanremese ha battuto Juan Ignacio Londero al primo turno del torneo in scena sui campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club.

L’incontro sull’erba, valido per il singolare maschile del terzo torneo del Grande Slam, ieri era stato rinviato a causa della pioggia sul punteggio di 7(7)-6(3), 6-0, 4-6 a favore di Mager che oggi ha concluso la partita sconfiggendo l’argentino n° 129 nel ranking Atp in quattro set, con il punteggio finale di 7(7)-6(3) 6-0 4-6 6-3, dopo un duro scontro durato 2 ore e 26 minuti.

Il tennista di Sanremo avanza così al secondo turno di Wimbledon, dove dovrà affrontare Nick Kyrgios.

(Foto da Instagram di Gianluca Mager)