Wimbledon, Albert Ramos-Viñolas è il primo avversario dell’armese Fabio Fognini

Taggia. Albert Ramos-Viñolas sarà il primo avversario dell’armese Fabio Fognini al Torneo di Wimbledon.

Secondo il sorteggio dei tabelloni principali, che prenderanno il via lunedì 28 giugno, il tennista di Arma di Taggia dovrà affrontare lo spagnolo, n. 40 del ranking Atp, al primo turno di Wimbledon, sui campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club.

L’incontro sull’erba sarà valido per il singolare maschile del terzo torneo del Grande Slam.