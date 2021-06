Visite in ospedale a pazienti anziani o fragili, Pastorino (Linea Condivisa): «Riprenderle con gradualità e attenzione»

Genova. Questa mattina il capogruppo di Linea Condivisa e vice presidente della commissione II Sanità Gianni Pastorino ha scritto una lettera indirizzata al presidente della Regione Giovanni Toti, al commissario straordinario di Alisa Quaglia e a tutti i direttori generali delle Asl e degli ospedali San Martino e Galliera di Genova affinché, con tutte le misure necessarie del caso e con particolare rigore e attenzione a chi già si trova ricoverato in ospedale, e al personale sanitario tutto, si possano riprendere gradualmente le visite ai pazienti ricoverati.

«Se durante le diverse fasi della pandemia abbiamo compreso e condiviso le limitazioni poste all’accesso negli ospedali, anche per quanto riguarda le visite, a tutela della salute dei pazienti e del personale sanitario, – dichiara il consigliere regionale Gianni Pastorino – oggi, in cui abbiamo un sempre crescente numero di persone vaccinate, in cui vi è sempre un maggiore utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, in cui vi è una diminuzione consistente dei contagi, crediamo sia giusto riprendere le visite, seppur con le limitazioni del caso, di tempo e di numero di persone. Perché oggi lasciare soli e senza nessun tipo di rapporti con almeno un familiare, persone anziane e fragili, ci sembra non comprensibile».

«Il tutto può certamente concretizzarsi con la presenza di persone munite di tutti i dispositivi anti Covid-19 necessari, che possano accedere alla visita dei propri cari attraverso percorsi dedicati, ma soprattutto in ambienti protetti e con un numero minimo di parenti (uno per anziano o fragile). Si tratta di disciplinare in maniera attenta e accurata la ripresa delle visite, ovviamente attraverso una fase di gradualità» – spiega il capogruppo di Linea condivisa Gianni Pastorino.

«Ci auguriamo che la nostra proposta, che sgraverebbe per altro gli operatori sanitari, che non dovrebbero più affrontare telefonicamente situazioni complesse con la famiglia del paziente, sia accolta dalla Giunta e da Alisa», l’auspicio di Pastorino.