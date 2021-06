Visite di medicina legale, come prenotarle in provincia Imperia

Sanremo. Asl1 informa l’utenza che a partire dal 1 luglio le prenotazioni per accedere alle prestazioni ambulatoriali della Medicina Legale (rinnovo patenti, CUDE – contrassegno parcheggio, patente nautica, porto armi etc…) avverranno esclusivamente attraverso: il CUP al numero verde 800 098 543 ( dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18), le Farmacie e gli sportelli CUP dell’ ASL 1 Imperiese

Nelle giornate del 28, 29 e 30 giugno 2021 l’attività di prenotazione non sarà operativa ma restano ad accesso diretto presso gli ambulatori esclusivamente le pratiche relative: all’astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio; rilascio certificato per il voto assistito e agevolato, in caso di consultazioni elettorali e/o referendarie

Gli orari di ambulatorio: Ventimiglia: il mercoledi dalle 08.30 alle 12; Bussana di Sanremo: il lunedì dalle 13 alle 16 e giovedi dalle 08.30 alle

12; Imperia : il martedì dalle 8 alle 12 e il giovedì dalle 13 alle 16.

Per informazioni sono a disposizione gli sportelli: Bussana di Sanremo – via Aurelia, 97, dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12; Ventimiglia – Corso Genova 88, il lunedi, martedì e giovedì dalle 10 alle 12. Rimane attivo per le prenotazioni delle visite presso la Commissione Patenti Speciali il seguente numero di telefono, 0183537624 dal lunedì al venerdì’ dalle 11 alle 13.