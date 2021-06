Ventimiglia, trovato a terra moribondo in via Tenda: uomo trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure

Ventimiglia. Un uomo, probabilmente un migrante, è stato trovato a terra, in stato di semi-incoscienza e sanguinante, in via Tenda, nei pressi del cimitero di Roverino, a Ventimiglia.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con un’ambulanza della Croce Verde di Ventimiglia che ha trasportato il ferito, a cui usciva sangue da un orecchio, al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità.

Non si conoscono i motivi per cui l’uomo si trovasse a terra per strada, anche se tra le ipotesi ad essere prevalente è quella di una caduta accidentale. Sembra che il migrante fosse a terra da ieri sera.