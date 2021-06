Ventimiglia, torna “HanburycheSpettacolo!”: sabato 10 luglio serata musicale con il Trio MaMiMau

Ventimiglia. Presentata ufficialmente dall’Associazione Culturale LIBER theatrum, che anche quest’anno ne curerà l’organizzazione e lo svolgimento, la settima edizione del Festival di arti varie “HanburycheSPETTACOLO!”21 – teatro in movimento e concerti d’estate che, da sabato 10 luglio a domenica 4 settembre, sarà ospitato nella splendida cornice dei Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia in frazione Mortola Inferiore, praticamente al confine con la Francia, con un calendario assai articolato e ciò, nonostante il poco tempo a disposizione e le incertezze continue, dovute all’emergenza sanitaria a causa del Covid. Due concerti musicali, due serate teatrali, una presentazione libraria e, in collaborazione con la Cooperativa Omnia, quattro passeggiate con aperitivo all’imbrunire in una location unica e assolutamente esclusiva.

Apertura attesissima sabato 10 luglio alle 21.30 sul palco sistemato nel piazzale davanti alla Villa per una serata musicale con il Trio MaMiMau, formato da Marisa Fagnani, voce e chitarra, Mirco Rebaudo, saxofono e clarinetto, e Mauro Parrinello al contrabbasso, per un concerto che spazierà dallo swing alla bossa nova alla canzone d’autore e a sorpresa. Ospite della serata al piano, Massimo Dal Prà.

Secondo prestigioso appuntamento sarà quello di sabato 31 luglio alle 18 per un incontro d’autore, la presentazione del volume “L’Album Berger. Una raccolta fotografica in onore di Thomas Hanbury” curato da Francesca De Cupis e Daniela Gandolfi. A moderare il professor Mauro Mariotti, direttore dei Giardini Hanbury. L’happening culturale, a ingresso gratuito, sarà seguito da un aperitivo.

Altro appuntamento musicale venerdì 6 agosto alle 21.30 con il concerto dei Blue Moon per una “serata di luna blu” a inondare i giardini di note particolari suonate da Bruno Benini all’armonica, Riccardo Milan, chitarra solista, Domenico Roselli, chitarra, Francesco De Marte al basso e Ivano Bartolomai alla batteria.

Giovedì 12 agosto alle 21.30, a ricreare come in passato atmosfere indimenticabili e coinvolgenti, primo appuntamento teatrale con lo spettacolo reading di parole e musica “E quindi uscimmo a riveder le stelle” portato in scena da LIBER theatrum con il gruppo “Baci & Abbracci” e l’accompagnamento di Angelica Murante al piano e Giulio Cozzari al violoncello.

Infine domenica 4 settembre sempre alle 21.30 chiusura con la replica dello spettacolo di Liber Theatrum “Original” “Coviddi tuttu l’annu” che esordirà sabato 17 luglio a Perinaldo. Entrambi gli appuntamenti teatrali con la consueta regia di Diego Marangon.

Oltre alla consueta ospitalità offerta dall’Università degli Studi di Genova e al naturale supporto logistico dei Giardini Hanbury, anche quest’anno alla manifestazione è stato garantito il patrocinio del Comune di Ventimiglia e il consueto e costante sostegno di Coop Liguria. Confermato anche il supporto specifico come partner mediatico di Radio Nizza (la radio ufficiale della Camera di Commercio italiana a Nizza, dedicata in particolare a tutti gli italiani che vivono e si trovano per turismo in Costa Azzurra). La grande novità di questa nuova edizione è invece la sinergia, a livello organizzativo, con Primaquinta, la realtà artistica siciliana che fa capo all’attore e regista Aldo Rapè, con cui LIBER theatrum da qualche anno collabora e produce spettacoli teatrali ed eventi vari.