Ventimiglia, secondo appuntamento con le passeggiate tra storia e natura

Ventimiglia. Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con il Comune , organizzano, a cura dei soci dell’Istituto Danila Allaria e Ivano Ferrando, esperti naturalisti e di sentieristica locale, una nuova iniziativa per conoscere e valorizzare il territorio intemelio.

Dopo il successo della prima passeggiata intorno al santuario di Madonna delle Virtù, e dopo l’ottimo riscontro alle prime due escursioni Via Iulia Augusta, il secondo appuntamento è in programma per venerdì’ 11 giugno, alle 14, con itinerario da Airole verso Fanghetto, sul sentiero botanico, con osservazione della flora locale, seguendo un tracciato che regala una vista unica su cinque borgate, italiane e francesi, e su di un’ansa completa del Roia. La partenza, e arrivo, da Airole con ritrovo alle 14 nella Piazza dei SS. Giacomo e Filippo.

Con queste iniziative il Museo Rossi intende ampliare la propria offerta anche agli aspetti naturalistici e ambientali del territorio intemelio, fornendo una nuova chiave di conoscenza e condivisione ai partecipanti.