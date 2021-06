Ventimiglia, sbandierare che passione. Il Sestiere Burgu aderisce a Educamp

Ventimiglia. Ramon Bruno e Veronica Pelle, presidente e vice presidente del Sestiere Burgu, hanno aderito al progetto CONI Educamp 2021. A comunicarlo sono i diretti interessati che così commentano l’iniziativa: «Ringraziamo tutti i ragazzi del Sestiere Burgu e i ragazzi di Educamp. I valori da tramandare sono molto importanti per far riscoprire ai più giovani le arti nobili dello sbandierare e tamburare, bisogna continuare a trasmetterli per continuare così la tradizione dei sestieri a Ventimiglia».

Continua la coppia di sbandieratori: «Noi lo facciamo da sempre e in ogni occasione cittadina e non solo, siamo sempre in prima linea. La nostra è una passione senza dubbio, ma l’arte dei Sestieri non è solo legata all’intrattenimento ma ai valori e alla bellezza che dal medioevo è giunta fino ai nostri tempi con gli stessi sentimenti: amicizia e divertimento».