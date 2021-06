Ventimiglia. Un applauso forte e commosso all’uscita del feretro. E’ il saluto di Ventimiglia a Luana Tamburrino, 35 anni, la donna morta nel terribile incidente avvenuto in corso Marconi, alla Foce di Sanremo, lo scorso 1 giugno.

A celebrare i funerali, che si sono svolti nella chiesa di San Nicola da Tolentino, in via Roma, è stato il vescovo Antonio Suetta che ha voluto portare personalmente parole di vicinanza e conforto a una famiglia distrutta dal dolore. Presente anche una pattuglia della Polizia del commissariato in cui ha prestato servizio Rosato, il padre di Luana. A dare l’ultimo saluto alla giovane anche quegli stessi soccorritori della Croce Azzurra Misericordia che, giunti sul posto poco dopo il terribile incidente, hanno fatto il possibile per salvare tutti e tre i coinvolti. Per Luana, però, non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nello scontro tra l’auto guidata da un anziano e lo scooter condotto dall’amico poliziotto l’avevano già strappata alla vita.

Tanti gli amici di Luana Tamburrino e della sua famiglia, che oggi hanno voluto essere vicini a lei per l’ultima volta: una folla gremita l’ha accompagnata nel suo ultimo viaggio, partecipando alle esequie.