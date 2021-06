Ventimiglia, rissa tra tre stranieri. Polizia interviene: quattro agenti feriti

Ventimiglia. Due cittadini marocchini sono stati arrestati dalla polizia di Stato di Ventimiglia, intervenuta mercoledì sera in via Veneto a seguito della segnalazione di una violenta aggressione ai danni di un uomo turco, regolare sul territorio italiano, “colpevole” di essersi rifiutato di acquistare una bicicletta dai suoi aggressori.

Tutto è iniziato con una lite, ma la situazione è presto degenerata con la vittima colpita anche con una sbarra metallica. L’uomo, che si è difeso, ferendo a sua volta i due marocchini, ha riportato una lesione ritenuta guaribile in sette giorni.

Intervenute sul posto, le due volanti del commissariato hanno individuato i due responsabili, K.A., un irregolare, e S.I., titolare di un permesso di soggiorno, entrambi marocchini. Gli uomini, in stato di grave agitazione, si sono violentemente opposti all’azione degli agenti.

Nonostante l’utilizzo di spray dissuasivi per neutralizzare la resistenza dei due marocchini, i quattro poliziotti hanno subito conseguenze fisiche, riportando delle prognosi di guarigione di 4, 7 e, per due di loro, 10 giorni.

Nella mattinata odierna, in videoconferenza, è stato convalidato l’arresto di K.A. e S.I., mentre il processo è stato rinviato a settembre. E’ stata disposta la misura cautelare di divieto di dimora nella provincia di Imperia, ma non è stato concesso il nulla osta alla loro espulsione, in attesa del processo.

Non è la prima volta che a Ventimiglia le forze dell’ordine restano ferite mentre intervengono per sedare una lite tra stranieri. Solo il 20 giugno scorso, un assistente capo della polizia di Stato era stato ferito da un iracheno che gli aveva procurato un taglio su una coscia con un coccio di vetro. Sul caso era intervenuto anche il deputato ventimigliese della Lega Flavio Di Muro, che ha sollecitato il governo di dotare le forze dell’ordine di taser per evitare altri feriti.