Ventimiglia in lutto, è morto lo storico fotografo Danilo Mariani

Ventimiglia. E’ morto ieri all’ospedale di Pietra Ligure Danilo Mariani, 74 anni. Storico fotografo, con uno dei più grandi archivi fotografici dell’intera zona, Mariani è conosciutissimo a Ventimiglia e non solo.

Il suo negozio di via Roma, davanti alla chiesa di Sant’Agostino, è stato per decenni ed è tuttora un punto di riferimento per l’intera comunità.

La notizia della morte di Danilo Mariani si è presto diffusa in città, dove in tanti lo ricordano con affetto e stima.