Ventimiglia, il consiglio comunale inizia con un minuto di silenzio in memoria di Sharon Micheletti

Ventimiglia. Il consiglio comunale di Ventimiglia è iniziato con un minuto di silenzio per ricordare Sharon Micheletti, 29 anni: la giovane donna massacrata a colpi di arma da fuoco dall’ex compagno Antonio Vicari, 64 anni, domenica 13 giugno in via Tenda, a Ventimiglia. Vicari si è poi tolto la vita con la stessa pistola.

Un femminicidio, quello di Sharon, che ha sconvolto l’intera comunità ventimigliese e non solo, sia per le modalità cruente con cui si è consumato, ma anche perché la vittima aveva più volte denunciato il suo assassino per le minacce di morte subite. Minacce che si sono concretizzate nel peggiore dei modi nel pomeriggio di una domenica di giugno.