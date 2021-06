Ventimiglia. Grave incidente questa sera, intorno alle 19:30, all’interno della galleria dei Balzi Rossi, vicino al confine di Stato. Stando alle prime informazioni, sembrerebbe che due scooteristi si siano scontrati mentre uno dei due stava effettuando un sorpasso. Per soccorrere i feriti, due uomini, si è alzano in volo l’elicottero Grifo che effettuerà il trasporto al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità.

I due scouter, di grossa cilindrata, erano guidati da operai frontalieri che stavano rientrando a Ventimiglia. L’impatto sarebbe avvenuto probabilmente durante una fase di sorpasso tra loro. Coinvolta nel sinistro anche un’autovettura che transitava nella corsia opposta. Il traffico da e verso la Francia sulla statale è paralizzato. Presente la polizia municipale della città di confine, l’automedica del 118 e gli equipaggioì della Croce Azzurra di Vallecrosia e della Croce Verde Intemelia.