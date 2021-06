Ventimiglia. E’ successo di nuovo, praticamente nelle stesse modalità. Come nel 27 ottobre scorso, è stata danneggiata dal passaggio di un camion la galleria degli Scoglietti restaurata e rimodernata a spese della società Monaco Ports come onere per la realizzazione e gestione del porto turistico di Cala del Forte. Il passaggio di un mezzo pesante, evidentemente troppo alto, ha danneggiato una tubazione sul soffitto del tunnel.

Il tunnel di collegamento tra il Borgo e la Marina San Giuseppe era stato riaperto il 22 ottobre scorso, dopo un lungo intervento di restauro che l’ha resa simile alle moderne gallerie monegasche. Al suo interno, la “galleria degli Scoglietti” contiene l’ingresso dell’ascensore pubblico che porterà residenti e turisti direttamente nel centro storico.