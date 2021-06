Ventimiglia. Quattro associazioni, formate da giovani volontari italiani e monegaschi, trascorreranno una domenica “alternativa” dedicata alla tutela e alla scoperta di Capo Mortola, dei suoi fondali e, in particolare, di spiagge, calette, sentieri e giardini che costituisco un patrimonio unico e inestimabile in uno dei luoghi più belli dell’intera provincia di Imperia.

Dalle 9 alle 17 di domenica 27 giugno, i volontari di “Conchiglia blu“, associazione fondata dal consigliere comunale di maggioranza Giuseppe Palmero, insieme alla monegasca “Let’s free the Sea“, di Valentina Agnesi, i sub di “Pianeta blu” di Luca Coltri e il “Desco Secondino” di Diego Pani, lavoreranno insieme per una pulizia dell’area a 360 gradi, che comprenderà non solo le spiagge che circondano i Giardini Hanbury, ma anche i fondali, con la rimozione delle reti da pesca abbandonate e di altre tipologie di rifiuti, i sentieri e la via Julia Augusta.

Foto 3 di 3





Oltre alla pulizia, attraverso l’utilizzo di una decina di canoe, i volontari (diciassette per volta) potranno raggiungere calette altrimenti irraggiungibili: un modo, questo, per conciliare l’intervento per la tutela dell’area marina protetta con la scoperta degli angoli più caratteristici dell’area, promuovendone l’esclusiva bellezza.

La giornata sarà dunque scandita da diversi momenti, con i gruppi che si alterneranno nelle attività in programma. Per raggiungere le spiagge, i volontari entreranno gratuitamente ai giardini Hanbury, ammirando la lussureggiante vegetazione del parco che digrada fin sul mare. Il pranzo verrà offerto a tutti dal ristoratore Diego Pani.

Il tutto avverrà in collaborazione con la Docks Lanterna, che si occuperà del ritiro dei rifiuti, parte dei quali (raccolti in mare), saranno scaricati al porto di Cala del Forte per poi essere subito ritirati dai mezzi messi a disposizione dalla ditta che gestisce l’igiene urbano nella città di confine.