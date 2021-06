Ventimiglia, concluso l’Educamp Coni: diplomati a pieni voti i ragazzi

Ventimiglia. Si è concluso venerdì 25 giugno l’Educamp Coni a Ventimiglia organizzato dall’a.s.d. Polis. V.T.S. grazie alla collaborazione del Coni Point di Imperia e del delegato Alessandro Zunino. Il progetto iniziato il 14 giugno ha potuto accogliere sessanta bambini a settimana che attraverso il gioco hanno sperimentato moltissime discipline sportive e grazie agli interventi educativi hanno potuto arricchire il loro bagaglio conoscitivo.

La realizzazione e il successo del progetto si deve alla sinergia e collaborazione di tutte le società sportive del territorio che hanno aderito quest’anno: lo Sport Club Basket Ventimiglia, il Circolo Velico Ventimigliese, il Sanremo Baseball, la Pallamano Ventimiglia, il Judo Club Ventimiglia, il Club Puket Muay-Thay, il Ventimiglia Calcio, il XXmiglia Skate, l’Airole Calcio, l’Archery Club Ventimiglia, il Borgo Antico Danza, la Nuova Atletica ’92 e Sbandieratori e Musici Sestiere Burgu e Auriveu, e grazie allo staff di educatori formato da Sara Orso, Simone Feroldi, Saverio Di Bari, Irene Maccario, Gianni Faedda con la collaborazione di Deborah Pirrone e il supporto di Jacopo e Andrea, coordinati da Manuela Gangemi e Manuela Pievi che hanno accompagnato durante le settimane i ragazzi nel percorso sportivo e didattico con interventi formativi sulla tutela ambientale sulla sicurezza, sulla fauna e sul rispetto degli animali a cura di Giuseppe Palmero e Rudy Valfiorito per la tutela dell’ecosistema e alla scoperta della natura e del territorio, alla Protezione civile di Ventimiglia coordinata da Sabina Camarda che hanno fatto scoprire ai ragazzi l’importanza dei cani nella ricerca delle persone e sperimentare come si svolgono le operazioni di emergenza incendio, ad Eleonora Palmero con la Lega del cane Ventimiglia che hanno fatto comprendere ai bambini l’importanza e la tutela degli animali ed a Pietro Zandonella per la sicurezza in mare.

Diplomati tutti a pieni voti i ragazzi, per essersi messi in gioco in tutte le discipline proposte. Durante la festa di consegna dei diplomi i ragazzi e i genitori hanno potuto capire l’importanza della pratica sportiva multidisciplinare a partire dalla giovane età per uno stile di vita più sano e corretto grazie all’intervento della psicologa dello Sport Katya Iannucci.

«Si ringrazia per la presenza e la partecipazione alle chiusure settimanali il fiduciario Coni Sergio Balocco, l’assessore comunale Eleonora Palmero e il consigliere comunale Giuseppe Palmero. La riuscita del progetto Educamp si ha grazie alla sintonia e sinergia di tutti coloro che partecipano e anche e soprattutto in questo anno particolare a causa della pandemia grazie alla disponibilità di spazi, locali e aree data dal Comune di Ventimiglia e dal Consiglio d’Istituto Biancheri di Ventimiglia e le fiduciarie della scuola di Via Veneto che hanno messo a disposizione gli spazi necessari della scuola. Un arrivederci al prossimo anno e un grazie speciale a tutti i ragazzi che hanno partecipato in questa staffetta sportiva e alle loro famiglie che hanno aderito al progetto» – dicono gli organizzatori.