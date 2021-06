Ventimiglia Calcio, il Morel torna a “vivere” grazie alla Coppa Primavera

Ventimiglia. Stadio Morel di nuovo affollato, dopo la lunga parentesi Covid, grazie alla Coppa Primavera. Nel primo torneo organizzato dalla Lnd, tornano in campo le giovanili riportando a Peglia anche le famiglie.

Ed ecco i primi risultati di sabato 5 giugno. Gli under 17 granata hanno perso 1-3 con l’Ospedaletti (rete del Ventimiglia Calcio di Bellando). Gli under 16 hanno travolto il Taggia 7-2 (reti granata di Rovere, Giglio, Bacigalupi, Schittzer più una tripletta di Bertone). La prima partita della Coppa con l’Imperia si è conclusa in pareggio (1-1).

Per quanto riguarda gli under 14 da segnalare un altro pareggio con la Sanremese. Infine gli under 13 si sono dovuti inchinare all’Academy di Vallecrosia (1-2).