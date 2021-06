Ventimiglia Calcio, Coppa Primavera: i risultati delle giovanili

Ventimiglia. Continua la Coppa Primavera riservata alle giovanili, un’iniziativa della Lnd per riprendere l’attività agonistica dopo la lunga parentesi del Covid-19. Si tratta di incontri affrontati con lo spirito dell’amichevole, in attesa di riprendere gli allenamenti a fine estate in vista della stagione 2021-22.

Ed ecco un’altra carrellata di risultati relativa alle partite dei giorni scorsi. Gli under 17 del Ventimiglia hanno perso (2-6) in casa con l’Imperia, una squadra tra le più quotate della categoria. Domenica 13 i granata riposano, domenica 20 dovranno invece vedersela con l’Ospedaletti.

Grande prestazione degli under 16 del Ventimiglia Calcio, che si sono imposti sul terreno della Sanremese con un netto 5-2 caratterizzato da una tripletta di Bertone. Domenica 13 i granata affronteranno una trasferta a Imperia.

Vittoriosi anche gli under 14, che hanno espugnato (2-3) il campo del Taggia. Sabato è in programma un derby con l’Ospedaletti. Doppia sconfitta infine per gli esordienti e i pulcini 2011 granata, rispettivamente contro il Taggia e contro l’Academy Vallecrosia.