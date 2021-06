Ventimiglia, algerino ruba monopattino a nigeriano: espulso

Ventimiglia. La Polizia di Stato di Ventimiglia recupera due veicoli risultati rubati: un monopattino e una e-bike.

E’ in stato di libertà per furto aggravato, un cittadino algerino, che si era impossessato del monopattino di un richiedente asilo nigeriano, attualmente ospitato presso la sede della Croce Rossa di Ventimiglia, che lo aveva regolarmente acquistato. Il ladro, reo confesso, risultava irregolare in Italia ed è stato così deferito all’A.G. per l’inottemperanza della normativa sugli stranieri e sottoposto ad espulsione con ordine del Questore di Imperia.

Nel pomeriggio di ieri, inoltre, la volante ha individuato sul lungomare di Ventimiglia un migrante di nazionalità tunisina a bordo di una bicicletta elettrica. L’uomo di 32 anni, messo alle strette dagli agenti, ha confessato il furto commesso poche ore prima, nella periferia est della città. Anche in questo caso, i poliziotti hanno proceduto ad indagare il responsabile del reato per furto aggravato ed ad attivare la procedura amministrativa conseguente all’irregolarità della sua posizione in Italia, che si è conclusa con un altro provvedimento di espulsione del Prefetto e con l’ordine del Questore di Imperia.

La Polizia di Stato ha restituito i veicoli rubati e recuperati ai legittimi proprietari, un nigeriano regolare in Italia e un italiano residente a Ventimiglia.