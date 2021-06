Variante Delta, cluster ad Antibes: 16 casi in una scuola di danza

Antibes. Sedici persone, di cui sei bambini e dieci giovani non vaccinati, tutti frequentanti la stessa scuola di danza ad Antibes, in Costa Azzurra, sono risultati positivi alla variante Delta del Coronavirus. Lo rende noto il quotidiano francese Nice Matin. Stando a quanto dichiarato dal sindaco Jean Leonetti, il virus si sarebbe propagato durante una festa di fine anno.

Duecento le persone sottoposte a test dalle autorità sanitarie francesi.

Al momento in provincia di Imperia non si registrano casi di variante Delta, anche se in Italia le segnalazioni sono in aumento, principalmente associati a focolai di trasmissione circoscritti. Il Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo delle infezioni (ECDC) ha stimato però che, vista la più elevata trasmissibilità della variante Delta, entro la fine di agosto questa costituirà il 90 per cento dei virus SARS-CoV-2 circolanti in Europa.

Tra i paesi europei dove si registra una crescita maggiore c’è proprio la Francia dove, come dichiarato a radio France Info dal ministro francese alla Salute, Olivier Véran, la variante Delta rappresenta «circa il 20% dei nuovi casi diagnosticati in Francia» e, ha aggiunto, «diventa progressivamente dominante».