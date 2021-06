Vallecrosia, la maggioranza replica a Perri: «Il numero legale non è mancato, la seduta non è mai stata sospesa»

Vallecrosia. Il presidente del Consiglio comunale Sandrino Anastasio ed il capogruppo di maggioranza Marco Calipa replicano al consigliere di minoranza Fabio Perri: «Siamo stupiti delle esternazioni mediatiche, come da sua consuetudine, di Fabio Perri. In prima istanza vogliamo subito dire che non ci risulta che durante il Consiglio Comunale sia mancato il numero legale, infatti la seduta non è mai stata sospesa».

«Ci sono state delle defezioni per motivi di salute o strettamente personali, ma queste non hanno inficiato il proseguo del Consiglio. Possono esserci stati dei problemi di connessione, come è fisiologico in una videoconferenza della durata di sei ore. Infine, vogliamo sottolineare che da quando è iniziata l’amministrazione Biasi, il Sindaco ha presenziato a tutte le sedute consigliari, nonché la maggioranza non ha mai fatto mancare il numero legale. Per quanto concerne le assenze della minoranza, ci sarebbe molto da dire, sia per quanto concerne il Consiglio, sia le Commissioni, ma preferiamo sorvolare ed andare avanti a lavorare per Vallecrosia» – sottolineano.