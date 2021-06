Vallecrosia. C’erano anche i piccoli Leonardo e Giulio, due fratellini appassionati di Formula 1, a guardare il campione monegasco della Ferrari Charles Leclerc giocare a calcio, con il numero 16 sulla maglia, nel campetto dell’oratorio di Don Bosco a Vallecrosia. Per la terza volta, infatti, il pilota 23enne della Ferrari ha scelto di raggiungere Vallecrosia per una partita con gli amici.

Gentile e disponibile, il campione si è poi concesso ai numerosi giovani fans che lo hanno atteso nel parcheggio del campo, dove aveva parcheggiato la sua Ferrari Roma nera.

Alla domanda sul perché venisse così spesso a Vallecrosia, il rampollo della rossa di Maranello ha risposto sorridente: «Per il calcetto». Come tutte le persone che vogliono organizzare una partita con gli amici, Leclerc affitta il campo per 50 euro all’ora: cinque euro per ciascun giocatore in campo. Dopo aver fissato il prossimo appuntamento, il pilota di Formula 1 ha chiesto ai presenti fino a che ora si potesse cenare nei ristoranti in Italia, per poter organizzare una cena in compagnia dei compagni di squadra.

Poi è salito a bordo del nuovo gioiello della Ferrari: una coupé ispirata alla Dolce Vita degli anni Sessanta, che sotto le forme sinuose della sua carrozzeria nasconde un potente motore V8 con 620 cavalli.