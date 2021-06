Vallecrosia. E’ terminato martedì e giovedì, con due giornate di prove pratiche, il corso di educazione stradale per i bimbi della scuola materna, svolto dalle insegnanti e dalla polizia locale di Vallecrosia, con il sovraintendente capo Gianfranco Musumeci.

I piccoli, futuri automobilisti, hanno effettuato un percorso in bicicletta nei viali dei giardini, trasformati per l’occasione in una vera e propria strada, con segnaletica, semafori e strisce pedonali. A tutti i bimbi è stato consegnato un “patentino del buon pedone”, in una piccola cerimonia che ha visto presenti gli assessori Antonio Fazzari (Polizia Locale) e Giuseppe Ierace (Scuole) e il consigliere comunale di maggioranza Denis Perrone.

Foto 4 di 4







Per la buona riuscita del progetto educativo è stato necessario l’impegno della Protezione Civile di Vallecrosia, della Croce Azzurra Misericordie e soprattutto delle insegnanti dei bimbi, in particolare della maestra Chiara Granato. Gli assessori Ierace e Fazzari hanno ringraziato gli organizzatori del corso e ribadito quanto sia importante insegnare già ai bambini il rispetto delle regole, sottolineando quanto l’amministrazione comunale sia favorevole e sensibile a iniziative di questo genere.