Vallecrosia, doposcuola estivo e lezioni individuali al centro per il sostegno scolastico Don Lorenzo Milani

Vallecrosia. La scuola sta per finire, questo anno scolastico è stato caratterizzato da molte incertezze: quarantene, dad, chiusure e nonostante l’impegno di insegnanti, famiglie e soprattutto ragazzi sia stato grande, sicuramente si sono generati alcuni divari e alcuni concetti non sono chiari al 100%. Il centro per il sostegno scolastico Don Lorenzo Milani gestito dall’associazione di promozione sociale GRAZIE Don Bosco APS e inserito all’interno delle attività educative dell’Opera Salesiana di Vallecrosia propone alcune iniziative per svolgere al meglio i compiti delle vacanze, recuperare e prepararsi al nuovo anno scolastico:

– Doposcuola estivo: due incontri a settimana per due ore a volta (Il numero di volte è modulabile in base alle esigenze);

– Lezioni individuali: incontri individuali con professori qualificati per recuperare in tutte le materie;

– Step by Step: percorsi di recupero e potenziamento in Matematica, Fisica, Chimica, Francese, Inglese, Italiano, Latino e Greco. I gruppi (8 persone max.) saranno suddivisi in Medie, I e II superiore, III e IV superiore. I percorsi saranno da 15 o 30 ore.

Tante possibilità per essere sempre accanto ai giovani e alle loro famiglie. «Le possibilità qui indicate» – dicono dal centro – «sono base, ma siamo disponibili a rispondere a tutte le esigenze e formulare la risposta migliore ai bisogni dei ragazzi, perciò non esitate a contattarci per un appuntamento in sede e per studiare insieme la soluzione migliore».

Oltre allo studio, l’associazione partner del progetto S.P.A.C.E. con Fondazione Somaschi e in compartecipazione anche con l’Oratorio Don Bosco di Vallecrosia, proporrà anche dei percorsi laboratoriali per ragazzi dai 14 ai 19 anni. L’iniziativa che prenderà il nome di “Passioni Civili” prevede percorsi di: educazione ambientale (I delfini del Ponente APS); teatro sociale (equipe Davide Barella); cineforum, sport, murales e un laboratorio artistico. Il calendario di queste iniziative verrà condiviso sulle pagine Instagram dell’associazione “grazie_donbosco” e del progetto S.P.A.C.E. “s.p.a.c.e.intemelia”. Il centro si trova in via Col. Aprosio 433 a Vallecrosia, presso l’Opera Salesiana, ma è possibile contattarlo anche chiamando lo 0184/254046 o scrivendo a direzione.grazie@gmail.com.