Vallecrosia, aperte le iscrizioni al centro estivo organizzato dal nido di infanzia “Piccoli passi”

Vallecrosia. Il nido di infanzia “Piccoli passi” cerca di essere vicino alle famiglie durante tutto il mese di luglio e di agosto, infatti grazie all’organizzazione di un centro estivo la struttura darà la possibilità ai bambini “più piccoli” e “meno piccoli” di poter trascorrere una estate di svago e di gioco in un ambiente protetto, in piena sicurezza, nel rigoroso rispetto delle linee guida anti Covid, privilegiando qualsiasi attività all’aperto, igienizzando le varie aree ricreative, con la collaborazione di personale altamente qualificato.

L’asilo oltre ad avere una zona interna, dotata di tutti i confort, è dotata di una zona esterna ombreggiata, lontana dal traffico cittadino ed attrezzata. Il giardino verrà suddiviso in più spazi per dare la possibilità a tutti i bambini, nel rispetto delle norme Covid, di poter alternarsi e passare dalla zona gioco alla zona didattica, dalla zona piscina alla zona ristoro o mensa.

Il servizio sarà attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17. La direzione del Nido tiene inoltre ad informare tutte le famiglie che sono già aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 per i piccoli dai 3 mesi ai tre anni di età. Per info e per visitare la struttura chiamate il numero 347 3122882.