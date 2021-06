Vaccini in carcere: Sanremo avanti, Imperia è al palo

Imperia. Vaccini ai detenuti, nel carcere di Valle Armea si stanno somministrando le prime e già le seconde dosi, mentre quello di Imperia è rimasto al palo.

La situazione nel penitenziario del capoluogo sta diventando, però, pesante con diversi reclusi che hanno avanzato da tempo da tempo domanda per fare il vaccino senza ottenere risposta.

La conferma arriva dall‘Asl1 Imperiese: «A Sanremo si stanno somministrando le prime e secondi dosi, mentre a Imperia si conta di iniziare quanto prima e terminare le prime dosi entro la fine del mese».

Il ritardo col quale si inizia a vaccinare nel carcere di Imperia preoccupa detenuti e famiglie ma anche il personale della polizia penitenziaria. Dice Vincenzo Tristaino delegato del Sappe: «Il personale è coperto per un buon 70 per cento, certamente non è buona cosa cosa che i detenuti non siano ancora stati vaccinati».

Francesco Frontirrè, direttore del carcere del capoluogo: «E’ una decisione dell’Asl, c’è da considerare che il nostro è un carcere giudiziario, quindi c’è maggiore turn over».