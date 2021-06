Vallecrosia. Un’estate di sport e divertimento alla Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy. La società ha deciso di proseguire le attività anche dal 28 giugno al 6 agosto: la struttura al campo Zaccari a Camporosso resterà perciò aperta.

La Polisportiva Vallecrosia Academy proporrà diverse iniziative e attività, rivolte sia ai suoi tesserati che non: vari giochi ludici, piscine e scivolo acquatico, allenamenti, tornei di calcio, ping-pong, calcio balilla, tennis, calcio tennis e tanto sport. Non mancheranno però momenti dedicati allo svolgimento dei compiti, parte fondamentale per la crescita dei ragazzi, che verranno seguiti da personale competente.

Foto 5 di 5









«Il programma di una giornata tipo prevede l’accoglienza dei ragazzi dalle 7.30 alle 9. Dalle 9 alle 18 gli iscritti si cimenteranno in varie discipline e giochi (calcio, ping-pong, calcio balilla, tennis, calcio tennis, play-station, gonfiabile acquatico, piscine e tanto altro). Il pranzo, per problematiche legate alle normative anti Covid-19, dovrà essere “al sacco“, portato da casa, in alternativa si potrà usufruire del servizio bar della struttura. Le giornate si concluderanno verso le 18, l’uscita è prevista fino alle 19. Il tutto sarà in ottemperanza alle normative anti Covid-19 esistenti. Le iscrizioni sono aperte, prenotabili settimanalmente. Per informazioni dettagliate rivolgersi alla segreteria della struttura, dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19» – fa sapere la società.