“Un amore in guerra”, Graziano Consiglieri racconta il suo ultimo libro

Sanremo. C’è la tragedia dell’Armir sullo sfondo dell’ultimo romanzo del giornalista e scrittore Graziano Consiglieri scritto a 4 mani con Claudia Simone. Il libro Si intitola “Un amore in guerra. Storia di un sentimento tra Sanremo e la Russia” ed è edito da Araba Fenice.

Consiglieri, ospite in collegamento streaming con i nostri studi, ci racconta come è nato questo ultimo volume che prende spunto dalle lettere realmente scritte di un soldato e inviate dal protagonista, partito dal Poggio di Sanremo per il fronte russo nel 1942 e mai più tornato.

Fatti realmente accaduti si intrecciano con la storia, anche un po’ romanzata, di un amore nascente spezzato dagli eventi ma rimasto nel cuore dei protagonisti sopravvissuti a quella tragedia.

Oggi pomeriggio a Ceriana, alle 17.30, nei “locali sottopiazza” di via Roma si terrà la presentazione del libro. Matteo Lupi, introdurrà l’opera e gli autori, Claudia Simone e Graziano Consiglieri.

Consiglieri non è nuovo a uscite letterarie, essendosi già cimentato col romanzo storico e col giallo. In preparazione c’è il suo sesoto libro