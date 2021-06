Treno Thello salta la fermata di Imperia, passeggeri costretti a scendere a Taggia

Imperia. Disavventura per i passeggeri del Thello 160 che avrebbe dovuto arrivare alla stazione di Imperia alle 18.28. Il treno, invece, non ha rispettato la fermata obbligando gli utenti a una discesa fuori programma a Taggia e a pendere un Regionale per tornare nel capoluogo.

«Non credo sia la prima volta che succede- racconta Daniele Pizzolo – il treno è entrato in stazione senza frenare e quando si sono accorti dell’errore, ormai, le vetture erano già tutte in galleria. Per una ventina di minuti siamo stati ad attendere una decisione di Trenitalia, poi hanno optato proseguire direzione Taggia dove ci hanno fatti salire su un Regionale per Imperia, almeno senza farci pagare il biglietto. Siamo, però, arrivati a destinazione con un’ora e mezza di ritardo. Non so cosa sia successo a quelli che dovevano salire a Imperia diretti a Sanremo o, peggio, in Francia».

L’episodio avviene a pochi giorni dall’annuncio che diversi Thello soppressi (tra l’altro anche quello in questione) c saranno sostituiti, dal 1° luglio, dai Frecciabianca.

«Mi sono lamentato col personale viaggiante che gli annunci in gran parte del treno non si sono sentiti, cosa abbastanza grave. Non tutti sono così esperti da capire la situazione. Ho ricevuto, comunque, le loro scuse, sono stati gentilissimi», conclude Pizzolo.

La notizia è stata riportata sulla chat di WhatsApp “Osservatorio pendolare” gestita da Sebastiano Lopes.