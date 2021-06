Bordighera. Un camion della nettezza urbana della Docks Lanterna è precipitato in una campagna privata sottostrada a causa della rottura improvvisa del freno a motore. E’ successo stamane in frazione Sasso a Bordighera. Il mezzo, un compattatore per rifiuti dal peso di circa 50 quintali, era in sosta davanti all’isola ecologica di Sasso quando, per un guasto improvviso, ha iniziato a muoversi, distruggendo parte del muretto che delimita la strada e precipitando per alcuni metri. Sul mezzo, al momento del crollo, non c’era nessuno: l’operatore ecologico, infatti, era appena sceso per raccogliere i rifiuti.

«Ho visto la morte in faccia – racconta Silvano Maccario, ex assessore del Comune di Bordighera e proprietario del terreno sul quale è precipitato il compattatore – Ero in giardino con il mio cane, ho alzato la testa e ho visto il camion precipitare. Il caso vuole che sia caduto a pochi metri da me». «Proprio lì, spesso, giocano i miei nipoti. Non riesco ancora a crederci», ha aggiunto ancora sotto choc.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e la polizia locale con il comandante Attilio Satta che ora è impegnata nella messa in sicurezza della strada.