Torna la Via del Sale, Limone rialza la testa con la Granfondo

BABY CUP:

C’è posto per tutta la famiglia a Limone Piemonte durante il weekend dedicato alla Via del Sale. Trasmetti la tua passione ai tuoi figli sulla nuova gimkana a loro dedicata. La baby cup si svolgerà presso la zona maneggio, una nuova meravigliosa location completa di ristorazione e parco giochi per i più piccoli. La Baby Cup è gratuita se prenotata on-line! In loco il costo sarà di 5 €. Si svolgerà sabato 19 giugno alle ore 15.00 e sarà seguita da merenda offerta.