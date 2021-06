Torna la Rolex Giraglia, Ferro: «Altro grande evento di sport per una Liguria che riparte»

Sanremo. L’assessore regionale allo Sport Simona Ferro, insieme all’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino, lo scorso 27 maggio, ha incontrato il presidente dello Yacht Club di Sanremo Beppe Zaoli ed il commodoro Umberto Zocca.

«Con loro abbiamo parlato della storica e famosa regata Rolex Giraglia che quest’anno partirà dall’Italia e non dalla Francia. Il suo percorso di 241 miglia prevede una boa in acque francesi nei pressi di Cannes, prima di fare rotta sull’isolotto della Giraglia e ritorno a Genova» – fa sapere sui social l’assessore Simona Ferro.

«La Giraglia fu ideata nel 1953 come regata d’altura. Da allora è cresciuta diventando uno degli appuntamenti più importanti nel panorama della vela mondiale. Nel 2020 questa classica ha subìto la sua prima battuta di arresto con l’annullamento dell’evento dopo una storia lunga 67 anni» – dice l’assessore regionale allo Sport.

«Nel 2021 torna la Giraglia che, rispondendo alle esigenze di sicurezza che la pandemia impone, partirà ed arriverà in Italia per la prima volta nella sua storia. Un altro grande evento di sport per una Liguria che riparte. Buon vento a tutti» – conclude Ferro.

(Foto da Facebook di Simona Ferro)