The Ocean Race Europe, Offshore Team Germany e Mirpuri Foundation Racing Team confermati vincitori assoluti

Genova. I leader di classe Offshore Team Germany e Mirpuri Foundation Racing Team sono stati confermati i rispettivi vincitori IMOCA e VO65 nell’edizione inaugurale di The Ocean Race Europe, dopo un’entusiasmante giornata conclusiva di regate costiere a Genova.

L’atmosfera sui pontoni era piena di attesa ed energia nervosa mentre i 12 equipaggi in competizione provenienti da tutto il mondo hanno lasciato il molo per l’ultima volta per il nuovo evento di regate professionali a più fasi della durata di tre settimane. La ripartizione dei punti era vicina ai vertici delle flotte di sette barche VO65 e cinque barche IMOCA 60, e con punti bonus in palio per i primi tre classificati di ogni classe nella prevista regata sprint di 90 minuti intorno al Golfo di Genova, la classifica finale è rimasta aperta.

Le condizioni senza vento all’ora di inizio programmata delle 1200 CEST / 1000 UTC hanno costretto il comitato di regata a rimandare fino all’arrivo di una nuova brezza e le regate sono finalmente iniziate intorno alle 13.40, ora locale. Le regate si sono svolte tra 7 e 10 nodi di brezza marina da sud-est.

La partenza del VO65 è stata un affare congestionato di tutte le azioni, con due barche – Sailing Team Poland (POL) e The Austrian Ocean Race Project (AUT) – che hanno dovuto virare dopo essere state costrette fuori dalla linea di partenza della barca comitato e tre altri – AkzoNobel Ocean Racing (NED), Ambersail-2 (LTU) e Team Childhood I (NED) – devono ripartire dopo essere stati richiamati in anticipo dal comitato di regata, ma a tenersi alla larga dalla mischia che si stava svolgendo intorno a loro è stato il leader della classe VO65 Mirpuri Ocean Racing Team, guidato da Yoann Richomme, che è uscito dalla linea senza ostacoli e in netto vantaggio.

Nonostante alcuni momenti di nervosismo nell’ultima manche verso il traguardo, dove ha commesso un insolito errore di consegna della vela mentre issava lo spinnaker A4 ed è stato attaccato da Sailing Poland di Bouwe Bekking, alla fine il team portoghese ha mantenuto il vantaggio iniziale per vincere la regata costiera e sigillare la vittoria assoluta in The Ocean Race Europe.

Il secondo posto nella regata costiera del Sailing Team Poland è stato sufficiente per portarli al secondo posto assoluto, a pari punti con l’ormai terzo classificato olandese AkzoNobel Ocean Racing, guidato dall’australiano Chris Nicholson.

Nel frattempo la battaglia per il primo posto assoluto nella classe IMOCA si è decisa quasi al fotofinish per il secondo posto nella regata costiera tra l’Offshore Team Germany di Robert Stanjek e LinkedOut di Thomas Ruyant. L’Offshore Team Germany era stato in testa alle prime due parti del campo di regata a forma di triangolo, ma è sceso al secondo posto all’inizio dell’ultimo lato di poppa dietro l’11th Hour Racing Team, entrato in America, dopo una virata mal eseguita intorno alla seconda boa del percorso.

In avvicinamento al traguardo, la barca tedesca era minacciata dal LinkedOut che avanzava rapidamente, una squadra che avrebbero dovuto battere per evitare di essere relegati al terzo posto assoluto. Gli spettatori in acqua e guardando il feed video in diretta mondiale hanno trattenuto il fiato mentre i due yacht erano sovrapposti al traguardo, ma con l’Offshore Team Germany che si limitava a vincere la gara e la serie generale con il minimo dei margini.

La vittoria dell’11th Hour Racing Team li ha portati al secondo posto assoluto nella classe IMOCA, un punto davanti all’equipaggio francese su LinkedOut che è sceso al terzo posto assoluto. Per il portoghese Mirpuri Foundation Racing Team, la vittoria della classe VO65 è il risultato di una prestazione composta e coerente che ha visto il team raccogliere il massimo dei punti nelle due e tre tappe offshore e nella regata costiera di casa a Cascais.

L’equipaggio di Richomme aveva trascorso diverse settimane di allenamento sull’Atlantico prima della partenza di The Ocean Race Europe da Lorient, in Francia, sabato 29 maggio, e come unico team della flotta VO65 ad investire in un nuovo guardaroba velico, hanno iniziato la regata come favoriti – un mantello sono stati comodamente all’altezza.

The Ocean Race Europe – Classifiche finali

IMOCA

1. Offshore Team Germany — 16 punti

2. 11th Hour Racing Team — 15 punti

3. LinkedOut — 14 punti

4. CORUM L’ Epargne — 7 punti

5. Bureau Vallée — 5 punti

VO65

1. Mirpuri Foundation Racing Team — 21 punti

2. Sailing Poland — 17 punti

3. AkzoNobel Ocean Racing — 17 punti

4. Team Childhood I — 12 punti

5. The Austrian Ocean Race Project — 10 punti

6. Viva México — 9 punti

7. AmberSail-2 — 9 punti

Risultati della gara costiera di Genova

IMOCA

1. 11th Hour Racing Team — 3 punti

2. Offshore Team Germany – 2 punti

3. LinkedOut — 1 punto

4. CORUM L’ Epargne

5. Bureau Vallée

VO65

1. Mirpuri Foundation Racing Team — 3 punti

2. Sailing Poland — 2 punti

3. Viva México — 1 punto

4. AkzoNobel Ocean Racing

5. Team Childhood I

6. AmberSail-2

7. The Austrian Ocean Race Project