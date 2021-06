Terzorio sconta la Tari per artigiani ed attività turistico-ricettive

Terzorio. L’amministrazione in azione per venire incontro alle attività commerciali presenti sul territorio terzorino. Sono state approvate, nell’ultimo consiglio, agevolazioni e sconti sulle bollette della spazzatura (Tari) dell’anno 2021, destinate alle attività economiche. Si parla del 50% di sconto per il settore turistico-ricettivo (case vacanze, agriturismi, B&B) e del 30% per il settore artigianale-produttivo. A marzo di quest’anno era stata anche abolita, temporaneamente, anche l’imposta di soggiorno

«Una misura modesta ma importante se rapportata alla nostra realtà – spiega il sindaco Valerio Ferrari – non diamo soldi ma, in compenso, ne chiediamo di meno. Servirà sia ad attenuare il peso fiscale sia a generare, anche indirettamente, uno stimolo alla ripartenza sia economica che sociale del nostro territorio».

Terzorio raggiunge il picco di presenze turistiche ad agosto, quando praticamente la popolazione passa dai suoi 250 abitanti abituali a quasi il doppio. Nel 2019, secondo un report del Sole 24 Ore confezionato da “onData” era il comune italiano con il maggior numero di posti letto turistici ogni 1000 abitanti: 213,6, praticamente quasi uno ogni residente.

Per quanto riguarda il calendario manifestazioni estive, quest’anno verrà curato dalla Pro Loco e sarà composto di 4-5 eventi, con il clou il 29 agosto, con la festa patronale di San Giovanni Battista.