Tennis Sanremo ospita la fase finale della “Summer Cup”: le squadre qualificate

Sanremo. Sui campi in terra rossa del circolo “Tennis Sanremo” di corso Matuzia dal 1 al 4 luglio prederà il via la “Summer Cup”.

8 squadre raggiungeranno Sanremo nella giornata di domani per disputare la fase finale della “Summer Cup 2021 under 14 girls”. Si tratta dell’appuntamento più importante del calendario agonistico riguardo la categoria under 14 femminile, un evento che ha coinvolto ben 36 nazioni.

L’appuntamento è per giovedì alle 18:30 per la cerimonia di apertura.

Zone A – Rakovnik (CZE) | Nominations | Draw | Day 1 | Day 2 | Day 3

Austria, Czech Republic, Denmark, France, Finland, Germany, Hungary and Slovakia

Preliminary Round: Austria vs. Luxembourg

Zone B – Sobota (POL) | Nominations | Draw | D ay 1 | Day 2 | Day 3

Belgium, Estonia, Greece, Norway, Poland, Spain, Switzerland and Turkey

Zone C – Bucharest (ROU) | Nominations | Draw | Day 1 | Day 2 | Day 3

Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Italy, Portugal, Romania, Russia and Slovenia

Preliminary Round: Bosnia & Hervegovina vs. Malta, Montenegro vs. Slovenia

Zone D – Rivne (UKR) | Nominations | Draw | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Live Scores

Belarus, Cyprus, Latvia, Moldova, Serbia and Ukraine.

(Nella foto la squadra italiana dell’ultima edizione disputata, quella del 2019. Purtroppo quest’anno l’Italia non si è qualificata)