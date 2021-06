Taggia. Trasferta gratificante e ricca di emozioni per la squadra di trampolino elastico dell’Asd Ginnastica Riviera dei Fiori che ha preso parte alla finale nazionale di Fano del settore Silver. Sabato 12 giugno si è disputata la gara a squadre e domenica l’individuale. Sette ginnaste della Ginnastica Riviera dei Fiori hanno preso parte alle due finali, che prevedevano l’esecuzione di tre esercizi, le candele a tempo (10 salti con la massima spinta), un esercizio obbligatorio (con elementi tecnici imposti) e uno libero in cui i ginnasti possono inserire i salti di maggior difficoltà tecnica.

Per la serie D allieve Roberta Di Michele, Azzurra Diurno, Cecilia Carlo e Matilde Sappia hanno ottenuto un buon 7° posto mentre le Junior Allison Della Valle, Alice Dosio e Elisa Voci si sono classificate al 5° posto. «Peccato perché a metà gara, alla fine degli obbligatori, avevano punteggi da podio. Il giorno successivo le nostre ginnaste si sono presentate più ‘pronte’ ed agguerrite, e nella categoria Junior Alice Dosio ha ottenuto un ottimo e meritato argento, diventando la vice campionessa italiana della categoria. Bene anche le compagne Allison Della Valle, all’esordio in una gara di trampolino classificatasi 8ª, ed, una giustamente irritata, Elisa Voci, che si è classificata 12ª dopo aver fatto la prima parte di gara con punteggi in linea per un posto sul podio» – fa sapere la Ginnastica Riviera dei Fiori.

«Nelle allieve 2, quella con più finaliste 29, la nostra Matilde Sappia si è classificata al 4° posto, con un minimo distacco dal podio e dopo aver ottenuto il punteggio più alto della gare nell’obbligatorio. Sempre nelle allieve buone esecuzioni anche per le compagne Azzurra Diurno, Carlo Cecilia e Roberta Di Michele» – dice la Ginnastica Riviera dei Fiori.

Molto soddisfatti il vice presidente Claudio Frascarelli e il tecnico Giulia Bellone, presenti a Fano, e l’intero staff tecnico della società che tra pochi giorni partirà per Rimini con 32 ginnasti impegnati in varie gare nazionali. La Federazione Ginnastica D’Italia, nonostante i problemi organizzativi legati all’emergenza sanitaria, non ha voluto rinunciare all’evento di Rimini ed a far mancare ai propri tesserati dei settori silver e gpt l’evento più atteso dell’anno che è una vera festa di questo sport, coinvolgente ed entusiasmante.

«Per la parte ludico/promozionale, l’organizzazione degli Educamp Sanremo 21 e Taggia & Valle Argentina procede spedita con quasi tutti i posti disponibili esauriti. Tante le associazioni sportive del territorio coinvolte e molto gradito il patrocinio e la collaborazione dei Comuni di Taggia e Sanremo che hanno reso disponibili campi, palestre, parchi e quanto necessario per far vivere delle intense settimane di sport ai giovani tra i 6 ed i 14 anni. Coinvolte anche istituzioni scolastiche, l’Asl e la Protezione civile» – conclude la Ginnastica Riviera dei Fiori.