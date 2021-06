Taggia, proposte educative per l’estate 2021. Dumarte: «Coinvolgono diverse fasce di età»

Taggia. Il Comune di Taggia è lieto di presentare i servizi socio educativi ed i centri con funzione educativa e ricreativa previsti per l’estate dei bambini e delle loro famiglie. Tutte le iniziative sono realizzate in collaborazione e con la compartecipazione economica del Comune di Taggia.

«Dopo un anno di impegni scolastici e visto il momento difficile che stiamo attraversando da oltre anno, i

nostri bambini – spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione Barbara Dumarte – hanno bisogno di riposarsi,

di divertirsi e trascorrere un’estate all’insegna della spensieratezza. Per questo motivo il Comune di Taggia, in collaborazione con le associazioni locali ha deciso di offrire alcune proposte educative che coinvolgono diverse fasce di età».

Ad esprimere grande soddisfazione per la riconferma di questo servizio, già a disposizione dei cittadini nel

corso dell’estate 2020, anche l’assessore ai Servizi alla Persona Maurizio Negroni e il consigliere con delega

allo Sport Raffaello Bastiani.

Di seguito l’elenco completo delle proposte:

Centro Estivo Estate Bollicine Taggia

(fascia 3-6 anni)

Periodo: Mese di luglio

A chi è rivolto: Bambini dai 3 ai 6 anni

Modalità: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16, pranzo incluso

Luogo: Scuola dell’Infanzia “Regina Margherita” di Taggia

Costi: € 350,00/mese a carico delle famiglie

Inviare l’iscrizione a lebollicinetaggia@jobel.it o contattare Manuela al 379.2512104.

Albero Magico

(fascia 6-11 anni)

Periodo: 1 luglio – 31 agosto 2021

A chi è rivolto: Bambini dai 6 agli 11 anni

Modalità: Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e tutti i mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 con pranzo a sacco

Luogo: Accoglienza presso i locali del nuovo Albero Magico (via Privata Roggeri), ma con spostamenti

sul territorio (ciclabile, parco giochi, skate park ecc.)

Costi: gratuito

Inviare l’iscrizione a fabio.boero@centroancora.it – 3311946045.

Educamp Taggi & Valle Argentina

(fascia 6-14 anni)

Periodo: 28 giugno – 23 luglio 2021

A chi è rivolto: Bambini dai 6 ai 14 anni (max 90 posti a settimana)

Modalità: Dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17, pranzo incluso servizio catering Luca Muratore Chef

Luogo: Taggia, campi di calcio, pallapugno, tennis, palestre “Soleri” e “Ruffini” e zona darsena

Attività: discipline sportive a gruppi organizzate dalle associazione sportive del territorio comunale in convenzione con il Coni nazionale

Costi: pagamento di una quota pari a € 120,00 a settimana (€ 10,00 di sconto su settimane successive) a carico delle famiglie – E’ prevista la compartecipazione del Comune al costo del servizio di refezione e per l’acquisto delle divise. La quota comprende la divisa di EduCamp (2 magliette, pantaloncino, cappellino e mascherina)

Inviare l’iscrizione a educampvalleargentina@gmail.com – 366/4125027.

C.A.G. Stazione Centro

(fascia 12 – 26)

Periodo: Giugno – Agosto 2021

A chi è rivolto: Ragazzi tra i 12 e i 26 anni

Modalità: Dal lunedì al venerdì, orari modulati in base alle attività e definiti settimanalmente con i ragazzi

Luogo: Accoglienza presso sede del CAG (Ex Caserme Revelli) ma con spostamenti sul territorio

Costi: gratuito

Per saperne di più’ seguire le storie su Facebook e Instagram #CAGtaggia. Per ogni informazione sulle iniziative estive rivolgersi al personale del Settore Servizi Socio Educativi del Comune di Taggia telefonando al numero 0184.476222 oppure inviando e-mail all’indirizzo: servizisociali@comune.taggia.im.it.

Il volantino