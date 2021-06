Taggia, gattina cerca casa: qualcuno vuole adottarla?

Taggia. Questa gattina di un anno, con occhi dolci è stata abbandonata in un parcheggio con i suoi due cuccioli. E’ stata momentaneamente accolta da una volontaria.

Gattina domestica, buona e dolcissima nonostante si stata lasciata lì come un rifiuto. Cerca casa ed amore. Non fatela tornare per strada. Si trova ad Arma di Taggia.

È stata sterilizzata, spulciata, sverminata. Test fiv e felv negativo. Per info: Patricia 347 0083729.