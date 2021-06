Taggia dopo mesi è covid free, l’annuncio del Sindaco

Taggia. Il Comune è covid free, non accadeva dall’inizio della seconda ondata, a settembre scorso. A darne l’annuncio è il sindaco Mario Conio. Lui stesso, lo scorso anno, fine marzo, ad inizio pandemia era stato contagiato e sempre a causa del morbo aveva perso il padre Francesco, mancato a 72 anni.

«Il virus durante la prima ondata, qui in città aveva picchiato duro – spiega il primo cittadino – Ci sono stati momenti nel corso dell’anno che controllavo con grande apprensione gli elenchi dei nostri concittadini positivi, era un elenco in costante, drammatico aumento. Oggi, dopo svariati mesi, finalmente una splendida notizia, siamo un Comune Covid free, senza nostri concittadini contagiati. Non sperperiamo questo risultato, manteniamo atteggiamenti prudenti, torniamo alla nostra vita con il giusto senso di responsabilità».