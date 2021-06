Softball School di Sanremo, doppio incontro in casa per le ragazze under 15

Sanremo. Sabato scorso, sul campo di Pian di Poma, doppio incontro in casa per le ragazze under 15 della Softball School di Sanremo contro il Porta Mortara di Novara.

La giornata si è conclusa in parità con una vittoria per ciascuno. Purtroppo nelle due gare ha prevalso il poco controllo sulla pedana delle lanciatrici di ambedue le squadre; hanno potuto comunque fare esperienza, utilissima per la crescita tecnica: Angelica Rossi, Giulia Pennucci, Sofia Banaudo, Sara Mignani, Charlene Lemma e Zoe Bruno. Da segnalare il rientro con il “botto”, dopo una lunghissima assenza causa Covid, di Benedetta Zaccariello, autrice di un bellissimo fuoricampo in campo.

«Prossimo appuntamento per questa categoria il 3 luglio ad Avigliana contro le Rebels. Intanto l’attività giovanile della Softball School prosegue sul campo di Pian di Poma. Per le ragazze che volessero innamorarsi di questo sport l’appuntamento è il martedì ed il giovedì alle 17» – fa sapere la Softball School di Sanremo.