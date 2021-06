Slow Food, dall’aglio all’olio extravergine: Presìdi aperti in provincia di Imperia

Imperia. Da Buggio, piccola frazione del comune di Pigna, a Vessalico: Presìdi aperti. La due giorni organizzata da Slow Food, in occasione di Slow Fish, è l’occasione per scoprire i produttori che fanno parte della rete dei Presìdi in ogni angolo della Liguria.

Ecco gli appuntamenti nel Ponente in programma il 26 e il 27 giugno:

Aglio e cipolla, in cucina, spesso vanno insieme. Nemmeno a farlo apposta Vessalico è patria di un Presìdio gustosissimo: l’aglio di Vessalico. La sopravvivenza dell’aglio di Vessalico è legata alla volontà di pochi, cocciuti agricoltori, che hanno continuato a coltivarlo in minuscoli appezzamenti abbarbicati in montagna, tramandandosi i bulbi da generazioni, assieme alla tecnica di coltivazione e a quella di confezionamento. I produttori di aglio propongono visite guidate gratuite alle loro aziende:

Giovanni Balestrino, Pieve di Teco , Frazione Trovasta, 26 e 27 giugno h. 15-19, è gradita la prenotazione al 335 6400033 almeno entro 24 ore prima

, Frazione Trovasta, 26 e 27 giugno h. 15-19, è gradita la prenotazione al almeno entro 24 ore prima Rossella Ruggeri, Vessalico – Frazione Lenzari 4, 26 e 27 giugno h. 15-19, è gradita la prenotazione al 339 8646723 almeno entro 24 ore prima

– Frazione Lenzari 4, 26 e 27 giugno h. 15-19, è gradita la prenotazione al almeno entro 24 ore prima Alberto Marini, Aquila d’Arroscia – Borgata Canto 11, 26 e 27 giugno h. 9-13, è gradita la prenotazione al 335 6079126 almeno entro 24 ore prima

– Borgata Canto 11, 26 e 27 giugno h. 9-13, è gradita la prenotazione al almeno entro 24 ore prima Paola Ferrari, Mendatica – Via Case sparse 1, 26 e 27 giugno h. 15-19, è gradita la prenotazione al 346 2178312 almeno entro 24 ore prima

– Via Case sparse 1, 26 e 27 giugno h. 15-19, è gradita la prenotazione al almeno entro 24 ore prima Franco Cha, Aquila d’Arroscia – Borgata Montà 4, 26 e 27 giugno h. 9-13, è gradita la prenotazione al 339 3027954 almeno entro 24 ore prima

– Borgata Montà 4, 26 e 27 giugno h. 9-13, è gradita la prenotazione al almeno entro 24 ore prima Marco Sasso, Vessalico – Frazione Lenzari 15, 26 e 27 giugno h. 15-19, è gradita la prenotazione al 338 6509646 almeno entro 24 ore prima.

A Pigna i fratelli Pastor racconteranno la storia e le peculiarità dell’ape nera del Ponente ligure, uno degli ultimi Presìdi avviati in Liguria. Osservazione dell’apiario dall’alto con relative spiegazioni sul tipo di ape allevata e alle sue caratteristiche. Visita guidata all’interno dell’azienda. Introduzione al mondo dell’apicoltura e al metodo attraverso materiale didattico e attrezzature utilizzate nello svolgimento del mestiere. Brevi cenni sugli antagonisti naturali e non dell’ape. Bisogna prenotare con almeno un giorno d’anticipo telefonando al 018 4241731 o scrivendo a info@agricadena.it. L’evento è totalmente gratuito.

Slow Food ha creato un Presidio nazionale che promuove il valore ambientale, paesaggistico, salutistico ed economico dell’olio extravergine italiano. Un progetto di carattere nazionale perché i produttori di extravergine affrontano le medesime criticità in tutta Italia, nelle diverse aree di produzione. Due dei produttori del Presidio Slow Food dell’olio extravergine italiano (l’Agriturismo Monaci Templari di Seborga e l’azienda Terre del mistero di Apricale) mostreranno il mondo dell’olio Evo. A Seborga percorso multisensoriale tra gli olivi secolari monocultivar taggiaschi, con quattro mini-percorsi (storie dell’olivo narrate ipoteticamente da scrittori o personaggi noti dall’antico Egitto, Grecia, Impero romano). Al termine degustazione sensoriale dell’olio e video sul procedimento della produzione dell’olio dell’azienda, dalla potatura fioritura, raccolta sino alla frangitura. Degustazione gratuita di prodotti tipici abbinati all’olio su prenotazione obbligatoria al 328 8667390.