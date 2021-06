Sanremo. Forza, precisione e attenti ai bunker di sabbia. Sbarca nella Città dei Fiori, precisamente all’interno del prestigioso Circolo Golf degli Ulivi, il torneo più importante dell’anno di FootGolf. Valida per il campionato LNF Championship 2021, la competizione che si terrà dal 16 al 18 luglio, vedrà sfidarsi 250 campioni di questa nuova disciplina che, da quest’anno, si può praticare tra gli ulivi del circolo golf di Sanremo. Attesissime le vecchie glorie della Serie A come Gigi Di Biagio, Vincent Candela, Serginho e tanti altri.

L’evento è stato presentato questa mattina dall’assessore al Turismo e Sport Giuseppe Faraldi, dall’asssere alla Cultura Silvana Ormea, dal presidente del Circolo Golf degli Ulivi Sergio Maiga e da Diego Fuser, presidente LNF ed ex campione di Serie A (Milan-Fiorentina) e della nazionale italiana, accompagnato da Massimiliano Suglia, presidente IFDA (International Football Development Association). A fare gli onori di casa il manager sanremese Simone Ricci.

Il FootGolf è una nuova disciplina sportiva che unisce il calcio al golf. I giocatori, in squadre da 2vs2, usano un comune pallone da calcio e le proprie gambe come “ferri” per arrivare in buca. «Sanremo è pronta per diventare protagonista anche di questo nuovo sport – aggiunge l’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi. Unendo la popolarità e la potenza del calcio all’eleganza e alla precisione del golf, il footgolf sta riscuotendo grande successo. Ringrazio Lorenzo Giani, direttore del Circolo Golf degli Ulivi, per aver compreso le potenzialità di questa disciplina, contribuendo a realizzare nel proprio impianto sportivo un percorso ad hoc».

Il torneo. Nel pomeriggio del 16 luglio ci sarà la prova campo per gli iscritti al torneo e la mattina del 17 inizierà il torneo ufficiale che vedrà la partecipazione circa 250 giocatori (dalle 9 alle 19 circa)

La gara si svilupperà su 2 giornate per decretare, nel pomeriggio del 18 luglio, il vincitore del LNF Championship 2021 e premiare anche 1 vincitori del torneo esibizione degli ex calciatori.

Contestualmente al torneo, quest’anno, il presidente Diego Fuser ha pensato di organizzare un evento esclusivo con i suoi colleghi e amici ex calciatori, grazie al supporto della Associazione IFDA (International Football Development Association).

Gli invitati arriveranno il 16 luglio e prenderanno parte alla Cena di Gala presso il Roof Garden al Casinò Municipale di Sanremo.

Il 17 luglio gli ex calciatori saranno ospiti presso lo Yacht Club di Sanremo, nella splendida cornice del Porto Vecchio.

Il week end si concluderà il 18 luglio con un apericena da DVerso in Piazza Bresca, il centro della “movida” sanremese.

La Lega Nazionale Footgolf(LNF) è stata fondata nel settembre del 2016 da quattro Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) riconosciute dal CONI: Footgolf Emilia-Romagna, Footgolf Liguria, Footgolf Lombardia e Footgolf Veneto. Dal 2014 tali Associazioni organizzano con successo eventi sportivi di Footgolf su tutto il territorio nazionale.

LNF è associazione di associazioni, senza fini di lucro, basata su principi di assoluta democrazia, con elettività delle cariche e sovranità dell Assemblea.

II solo ed unico obiettivo è quello di promuovere il Footgolf con tutte le forze, regolamentando una linea efficace in etica, sportività ed etichetta e mettendola a disposizione di chiunque desideri beneficiame; così operando sono concrete e fondate le speranze di far nascere ed implementare sinergie con il mondo del Golf al fine di poter accrescere entrambe le discipline sportive con reciproca soddisfazione.

LNF dà la possibilità a qualsiasi ASD italiana e a qualunque circolo di Golf di entrare a far parte della propria struttura, trasformandole di fatto nei veri protagonisti di questo progetto. ASD e Circoli affiliati infatti non hanno soltanto la possibilità di partecipare, sono organizzatori diretti degli eventi stessi, disciplinati da un solo regolamento di gioco e che generano il Ranking unico del più grande circuito di Footgolf in Italia.

I partner. LNF, Comune di Sanremo, Casinò di Sanremo, Confcommercio, Circolo Golf degli Ulivi, Airone, BiotechRiviera, ImmoSanremo, Fisiomed, Macron, DiodatoPasquale, GrandiAuto, QuattroGomme, 9.5.8. Santero.