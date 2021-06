Serie D, recupero del girone A: in campo Sanremese-Imperia

Imperia. Riflettori puntati sui gironi E e G che scenderanno in campo oggi alle 16 con le partite valevoli rispettivamente per la 32^ e 33^ giornata. Andranno in scena anche quattro recuperi dei gironi A, D, F e I. Rinviata al 18 giugno la gara Recanatese-Pineto, al suo posto è in programma Pineto-Castelnuovo Vomano. Lo annuncia la Lnd.

I cambi di orario: alle 15 prende il via Gladiator-Sassari Latte Dolce (G). I cambi di campo: Carbonia-Vis Artena si gioca al campo comunale di Villacidro (Su). Tutte le partite di questo turno saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e social ufficiali delle società.

Le designazioni arbitrali

Girone E: Pianese-Sinalunghese (Domenico Castellone di Napoli), Foligno-Siena (Rosario Fabio Luongo di Napoli), Trastevere-Ostiamare (Matteo Canci di Carrara), Aquila Montevarchi-Flaminia (Aleksandar Djurdjevic), Sporting Trestina-Tiferno Lerchi (Enrico Gemelli di Messina), San Donato Tavarnelle-Sangiovannese (Silvia Gasperotti di Rovereto), Follonica Gavorrano-Grassina (Cosimo Delli Carpini di Isernia), Badesse-Cannara (Davide Santarossa di Pordenone), Scandicci-Montespaccato (Enrico Gigliotti di Cosenza).

Girone G: Arzachena-Muravera (Sebastian Petrov di Roma1), Insieme Formia-Afragolese (Simone Di Renzo di Bolzano), Nocerina-Latina (Davide Giacometti di Gubbio), Carbonia-Vis Artena (Francesco Burlando di Genova), Giugliano-Monterosi (Andrea Zambetti di Lovere), Torres-Lanusei (Matteo Frosi di Treviglio), Nola-Savoia (Leonardo Mastrodomenico di Matera), Team Nuova Florida-Cassino (Riccardo Boiani di Pesaro), Gladiator-Sassari Latte Dolce (Daniele Giuseppe Cannata di Faenza).

Recuperi

Girone A: Sanremese-Imperia (Simone Gauzolino di Torino)

Girone D: Correggese-Forlì (Emanuele Tartarone di Frosinone)

Girone F: Pineto-Castelnuovo Vomano (Domenico Mirabella di Napoli)

Girone I: Santa Maria Cilento-S. Agata (Lorenzo Vacca di Saronno)