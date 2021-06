Serie D, recuperi del 2 giugno: in campo Folgore Caratese-Sanremese

Genova. Spazio ad altri dieci recuperi in programma mercoledì 2 giugno tutti alle 16. Si giocano le partite che coinvolgono i gironi A, B, D, E, G e I. Lo annuncia la Lnd.

Il recupero del girone F Pineto-Castelnuovo Vomano è stato rinviato a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a tre.

La gara del girone E Trastevere-Siena sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e su quella del club di capitolino. Tutte le partite di questo turno saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e social ufficiali delle società.

Le designazioni arbitrali

Girone A: Folgore Caratese-Sanremese (Domenico Leone di Barletta), Gozzano-Bra (Emanuele Ceriello di Chiari)

Girone B: Tritium-Virtus Ciseranobergamo (Davide Giacometti di Gubbio)

Girone D: Correggese-Fiorenzuola (Cristiano Ursini di Pescara)

Girone E: Trastevere-Siena (Giuseppe Mucera di Palermo)

Girone G: Latina-Muravera (Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore), Vis Artena-Arzachena (Cosimo Delli Carpini di Isernia)

Girone I: Biancavilla-San Luca (Angelo Tomasi di Lecce), Santa Maria Cilento-Rende (Giacomo Casalini di Pontedera), Cittanovese-Dattilo (Paul Leonard Mihalache di Terni).