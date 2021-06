Sanremo. La Sanremese Calcio comunica che in occasione della gara tra i biancoazzurri e il Chieri, in programma sabato 19 giugno alle 16, lo stadio Comunale sarà aperto ai tifosi con la capienza limitata del 25% nel settore Gradinata (la Tribuna è inagibile).

I biglietti (costo 10 €) saranno disponibili esclusivamente in prevendita fino ad esaurimento della capienza ridotta con posto unico assegnato. I tagliandi potranno essere acquistati presso la segreteria dello stadio Comunale venerdì dalle 15 alle 18:30 e sabato mattina dalle 10 alle 14. Prima dell’incontro i botteghini resteranno chiusi. I possessori dell’abbonamento dovranno recarsi in segreteria per ritirare il biglietto e compilare l’autocertificazione.

Foto 2 di 2



Per i tifosi allo stadio, nonostante l’allentamento delle misure anti Covid, permane l’obbligo per le manifestazioni sportive all’aperto di indossare la mascherina, rispettare il distanziamento e di presentarsi al varco di ingresso con il biglietto acquistato in prevendita e la regolare autocertificazione, da esibire dopo il controllo della temperatura. Non verranno concessi accrediti o ingressi di favore se non quelli previsti dal regolamento Figc.